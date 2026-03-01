A Sanremo 2026, si sono distinti per stile e cura dell’aspetto alcuni artisti tra cui Ditonellapiaga, che ha sfoggiato una manicure curata nei dettagli con fiocchi come elemento distintivo. Durante la serata finale, sono stati valutati i look dei cantanti in gara, con giudizi che hanno evidenziato le scelte di moda e di trucco adottate. La discussione sui look di questa edizione continua a coinvolgere il pubblico, anche dopo cinque serate.

Dopo cinque serate siamo ancora capaci di provare gusto a commentare e votare i beauty look dei cantanti in gara a Sanremo. Questo è commitment. Fatelo anche voi con noi. Chi vi piace di più? +++dropcap In una serata che parte all'ombra della minaccia della guerra a causa del raid Usa e Israele contro l'Iran, la partenza è stata molto sobria, merito anche della presenza della giornalista e conduttrice Giorgia Cardinaletti che affianca Carlo Conti e Laura Pausini. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sanremo 2026, la manicure coi fiocchi di Ditonellapiaga e le pagelle dei beauty look della serata finale

Sanremo 2026, Levante dalla catalizzante manicure burgundy e le pagelle dei beauty look in seconda serataQuindici artisti in gara e due co-conduttori attesissimi, Achille Lauro e Pilar Fogliati.

Sanremo 2026, le pagelle dei beauty look della serata finaleDopo cinque serata siamo ancora capaci di provare gusto a commentare e votare i beauty look dei cantanti in gara a Sanremo.

Aggiornamenti e notizie su Sanremo.

Temi più discussi: Le manicure più belle viste sul palco di Sanremo 2026; Fermi tutti: la manicure di Levante a Sanremo è un passe-partout ad alto tasso di eleganza; Flower Power: unghie a fiori per la settimana di Sanremo 2026; Sanremo 2026: tutti gli outfit e beauty look della prima serata.

Le manicure più belle viste sul palco di Sanremo 2026A dominare sono nuance soft, pacate, di quelle che funzionano con tutto, ma a rompere l'idillio romantico ci pensano proposte più decise, confermando il loro infallibile potere ... vanityfair.it

Sanremo 2026, la scaletta della serata finale: cantanti, ospiti, orari e come si votaStasera la proclamazione del vincitore. Ecco chi sale sul palco (e con chi), chi affianca Carlo Conti e Laura Pausini, e come funziona il voto ... vanityfair.it

Serena Brancale, per il gran finale di Sanremo, ha scelto un vestito a cui è particolarmente legata - facebook.com facebook

Ultim’ora I dati della terza serata Sanremo, terza da sospiro di sollievo: gli ascolti di Carlo Conti x.com