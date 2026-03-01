sicurezza stradale messaggi vicini alle strisce e nelle scuole

Una nuova campagna di sicurezza stradale sta per essere avviata per proteggere i pedoni, considerati tra gli utenti più vulnerabili. Verranno installati messaggi di avviso vicino alle strisce pedonali e nelle aree scolastiche, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza e ridurre gli incidenti. L’intervento coinvolge enti locali e scuole, pronti a sensibilizzare e migliorare la sicurezza di chi attraversa le strade.

Sta per prendere il via una campagna di protezione di una delle fasce più deboli per della strada: i pedoni. Si tratta di ‘ Una zebra per amico ’, promosso da Polizia locale, Aci e Asaps. La zebra indica in questo caso, per il suo colore, le strisce pedonali. I dati, di fatto, sono allarmanti: dall’inizio del 2026 sono ben 70 i pedoni già deceduti in Italia, di cui 7 in Emilia Romagna, in linea con i numeri del 2025. La campagna, pensata per sensibilizzare sul tema, prevede la creazione di manifesti e volantini da collocare e distribuire direttamente in strada in corrispondenza degli attraversamenti pedonali della città unitamente a un’intensificazione dei controlli di polizia stradale e repressione delle violazioni attinenti la problematica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

