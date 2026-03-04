Il profumo delle frittelle di Mario Savelli La felicità della primavera in un cartoccio

Il profumo delle frittelle di Mario Savelli si diffonde nelle strade di Siena, annunciando l’arrivo della primavera. La tradizione locale prevede che, in questo periodo, le frittelle siano il simbolo di una stagione di rinascita e di festa. Le vendite si concentrano in un breve lasso di tempo, accompagnando i cittadini nei giorni più caldi dell’anno.

La primavera è simbolo di rinascita. Nello speciale orologio dei senesi l’attesa della primavera coincide con il profumo delle frittelle. La foto di Augusto Mattioli ci riporta indietro nel mondo, con uno dei protagonisti di questa "era senese", Mario Savelli, qui nel pieno della sua attività lavorativa. Oggi il suo piccolo laboratorio in legno è solo in piazza del Campo, ce ne sono stati altri, a cominciare da quello del Bianchi, poi oggi li potete trovare anche altri nelle nostre zone più esterne. Hanno tutti il profumo proprio della primavera, la stagione in cui le frittelle scrivono poesie nell’aria, sono i sogni dell’inverno raccontati in quel cielo sopra la piazza dove si affacciano i senesi che ci hanno lasciato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

