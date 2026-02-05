La Dolce Vita Orient Express | quanto costa il romantico itinerario per San Valentino

Il treno di lusso La Dolce Vita Orient Express ha appena annunciato due viaggi speciali per San Valentino. Le tratte sono pensate per chi cerca un’esperienza romantica, con eleganza e comfort. I pacchetti includono pasti raffinati e paesaggi suggestivi, tutto in un’atmosfera di classe. Sono già molti a prenotare, pronti a vivere un’esperienza unica e indimenticabile con il proprio partner.

La Dolce Vita Orient Express ha organizzato due itinerari speciali: per celebrare romanticamente San Valentino e per festeggiare in allegria il Carnevale.

