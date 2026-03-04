Il Movimento 5 Stelle di Osimo perentorio | Restiamo contrari agli impianti di biogas

Il Movimento 5 Stelle di Osimo ha ribadito con decisione di essere contrario ai progetti di impianti a biogas e di conversione in biometano previsti nel territorio. La posizione viene espressa con fermezza, sottolineando la loro opposizione a queste iniziative senza entrare in dettagli o motivazioni. La dichiarazione è stata resa pubblica in risposta alle proposte di nuovi impianti nella zona.

Il M5s ribadisce la propria posizione, tenuta da sempre, ora che la Conferenza dei Servizi ha deciso di andare avanti con l'iter: «Restiamo vicini al comitato cittadino» OSIMO – Il Movimento 5 Stelle di Osimo ribadisce con forza la propria «contrarietà ai progetti di realizzazione e conversione degli impianti a biometano previsti nel territorio osimano». Il Movimento 5 Stelle di Osimo ricorda poi come «già in passato, nel procedimento di Via del 2018, erano state evidenziate criticità importanti che avevano portato ad un esito negativo. Questioni che oggi appaiono ancora più attuali». In conclusione dunque il «M5s Osimo continuerà a...