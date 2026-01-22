biogas la giunta comunale dice no agli impianti

La giunta comunale ha espresso il proprio rifiuto agli impianti di biogas situati a Sgr, nel territorio di Osimo SgrBio1 e SgrBio2, recentemente discussi in Consiglio regionale. Queste strutture sono oggetto di attenzione per la loro possibile conversione a biometano, suscitando dibattiti tra le istituzioni locali e regionali. La posizione del Comune riflette un’attenzione alle implicazioni ambientali e territoriali legate a questi progetti.

La scorsa settimana è approdata in Consiglio regionale la questione dei due impianti a biogas di Sgr, quello di San Paterniano (Osimo SgrBio1) e in zona Cucchiarello (SgrBio2) che spingono per la conversione a biometano. Il tema è caldo. La giunta comunale ieri, proprio mentre era in corso la conferenza dei servizi per il secondo sito, ha approvato l’atto di indirizzo per le eventuali misure compensative ambientali e territoriali per l’impianto 2. Al Comune di esprimersi in merito ad alcune competenze specifiche che sono state indicate con nota del 28 luglio scorso, nella quale si è confermata la scelta del Puc approvato a marzo 2024 di preservare la fascia della continuità naturalistica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Regione ha nuovamente discusso in Consiglio regionale i due impianti a biogas di Sgr, situati a San Paterniano e in zona Cucchiarello.

