Il mondo che brucia Parla Luciano Bozzo

Luciano Bozzo, professore di Relazioni Internazionali all’Università di Firenze, è l’ospite delle Pecore Elettriche di oggi. La conversazione si concentra sulle tensioni globali, coinvolgendo gli Stati Uniti, l’Iran, Donald Trump e Khamenei. Il suo intervento analizza le dinamiche tra le principali potenze mondiali e le recenti evoluzioni nel panorama internazionale. La discussione si svolge senza ipotesi o interpretazioni, limitandosi ai fatti e alle persone coinvolte.