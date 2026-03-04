Il mio nome è Riccardo Cocciante stasera in tv | le anticipazioni

Stasera in tv va in onda un docufilm dedicato a Riccardo Cocciante, che nel mese del suo ottantesimo compleanno si presenta in prima persona. Il film mira a offrire un ritratto autentico e dettagliato di un artista per il quale la musica rappresenta tutto. L’obiettivo è di raccontare la sua carriera e la sua vita attraverso immagini e parole direttamente dall’interprete stesso.

Il filo conduttore del film è rappresentato dalla voce dello stesso Cocciante, che dona al racconto un percorso diretto tra ricordi d'infanzia, radici familiari, difficoltà iniziali e momenti di svolta. Dalla nascita agli anni più recenti, fino ai progetti dell'ultimo periodo, il docufilm ci parla di vita privata e carriera, mostrando quanto le due dimensioni siano sempre state inseparabili. Le immagini d'archivio e le fotografie personali inedite riportano lo spettatore agli esordi, agli anni della formazione, ai primi passi in un mondo che non sempre era pronto ad accogliere una voce così intensa e fuori dagli schemi.

Il mio nome è Riccardo Cocciante: cosa sappiamo sul docufilm in arrivo sulla RaiIl mio nome è Riccardo Cocciante, il primo docufilm sulla vita dell’artista, andrà in onda in prime time su Rai 1 il 4 marzo.

Il mio nome è Riccardo Cocciante su Raiuno: trama e colonna sonora del docufilmIl mio nome è Riccardo Cocciante è un docufilm diretto da Stefano Salvati e prodotto da Daimon Film in collaborazione con Rai Documentari. Va in onda in prima tv su Rai 1 il 4 marzo 2026 alle 21:30. T ... radiomusik.it

RICCARDO COCCIANTE Il mio nome è Riccardo Cocciante Il primo docufilmRiccardo Cocciante torna con un film che racconta tutta la sua vita, dove l’aspetto personale e quello professionale si fondono restituendo il profilo di un artista la cui esistenza è da sempre indiss ... newsic.it

