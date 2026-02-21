Il mio nome è Riccardo Cocciante | cosa sappiamo sul docufilm in arrivo sulla Rai

Riccardo Cocciante sarà protagonista di un nuovo docufilm che racconta la sua carriera, trasmesso in prima serata su Rai 1 il 4 marzo. La produzione si concentra sui momenti salienti della vita dell’artista, includendo interviste esclusive e immagini d’archivio. La scelta di dedicare un’intera serata alla sua storia nasce dall’interesse del pubblico verso il suo percorso musicale. La trasmissione promette di svelare dettagli inediti sulla sua esperienza artistica.

Il mio nome è Riccardo Cocciante, il primo docufilm sulla vita dell’artista, andrà in onda in prime time su Rai 1 il 4 marzo. Prodotto da Daimon Film in collaborazione con Rai Documentari e la regia di Stefano Salvati, questo titolo sarà anche disponibile su RaiPlay dal 5 marzo nella sezione Documentari. Di seguito ulteriori dettagli. Riccardo Cocciante, storico artista poliedrico italiano, ha annunciato nel mese del suo ottantesimo compleanno il primo docufilm dedicato alla sua vita. Un titolo che racconta la vita professionale e personale di Cocciante, entrambe indissolubilmente intrecciate tra loro e legate alla musica. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

"Il mio nome è Riccardo Cocciante": il primo film sulla vita del Maestro in anteprima nazionaleIl film “Il mio nome è Riccardo Cocciante” racconta la storia del noto cantautore, nato da un incidente che ha segnato la sua strada artistica.

