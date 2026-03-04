Il Comune di Napoli con la sua DMO è presente a ITB Berlin 2026

Da 2anews.it 4 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Napoli, attraverso la sua DMO, partecipa a ITB Berlino 2026. Durante l’evento, si evidenzia l’impegno della città nel rafforzare i legami con il mercato tedesco e mostra i principali eventi previsti che puntano a cambiare il volto del territorio. La presenza a questa fiera internazionale fa parte di una strategia di promozione e sviluppo turistico.

ITB Berlino 2026, Napoli rafforza il dialogo con il mercato tedesco e presenta i grandi eventi che ne stanno ridisegnando il futuro. Il Comune di Napoli con la sua DMO è presente a ITB Berlin 2026, in corso fino al 5 marzo nella città tedesca. La manifestazione, giunta alla sua 60esima edizione, è il principale appuntamento internazionale dedicato al turismo e un’occasione strategica per incontrare operatori, buyer e media da tutto il mondo, consolidando il posizionamento della città nei principali mercati europei. Napoli è presente con un proprio spazio all’interno dello stand Italia, dove promuove l’offerta turistica della città e rafforza il dialogo con i principali operatori del settore. 🔗 Leggi su 2anews.it

il160comune di napoli con la sua dmo160232 presente a160itb berlin 2026
© 2anews.it - Il Comune di Napoli con la sua DMO è presente a ITB Berlin 2026

La Dmo, dai Monti Lepini al mare, presenta il territorio pontino alla Itb BerlinL'obiettivo è raccontare un territorio che unisce borghi, natura incontaminata, cultura ed enogastronomia, promuovendo un turismo sostenibile Da oggi...

Leggi anche: Dmo Cilento, il Comune di Agropoli approva l'avviso pubblico

Contenuti utili per approfondire Il Comune di Napoli con la sua DMO è....

Temi più discussi: Nomina degli scrutatori degli uffici elettorali; Bando per la selezione di 65.964 operatori volontari del Servizio Civile Universale 2026; Web Tv Comune di Napoli – Capitale Europea dello Sport, è l’anno di Napoli; Coelmo Napoli City Half Marathon 2026: disposizioni per la viabilità cittadina e portuale.

comune di napoli il comune di napoliEuro2032: il Comune di Napoli consegna tutta la documentazione tecnica. I dettagliIl Comune di Napoli ha inviato la documentazione tecnica per candidare lo stadio Diego Armando Maradona a Euro2032, che si terranno tra Italia e Turchia. Ora, questi dossier sono finiti sul tavolo dei ... mondonapoli.it

comune di napoli il comune di napoliEuro 2032: il Comune di Napoli invia la documentazione per il 'Maradona'Il Comune di Napoli, come richiesto nell'ultimo incontro con i delegati Figc e Uefa, ha inviato nei tempi previsti - riferisce una nota dell'Amministrazione comunale - tutta la documentazione richiest ... ansa.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.