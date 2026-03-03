' Il giardino di Ferrara musical’ uno show ambientato in città durante il periodo delle leggi razziali

Il 13 alle 21 presso il Teatro Nuovo di Ferrara si svolgerà lo spettacolo ‘Il giardino di Ferrara musical’. Lo show è ambientato in città durante il periodo delle leggi razziali e viene rappresentato per una serata. La rappresentazione coinvolge attori e musicisti e si svolge in un teatro della zona. L’evento è aperto al pubblico e previsto per quella data.

Nella serata del 13 (ore 21), presso il Teatro Nuovo di Ferrara, si terrà lo spettacolo 'Il giardino di Ferrara musical'. Uno show ambientato in città durante il periodo delle leggi razziali. Racconta la storia di alcune famiglie di estrazione ebraica, una delle quali particolarmente abbiente, nonché del loro straordinario giardino privato visto come un microcosmo che racchiude un' intera esistenza. La narrazione è incentrata sulla giovinezza, sui sogni e sugli amori dei giovani protagonisti: Sergio, Shlomo, Ermanno, Cristiana, Giancarlo e Nicole.