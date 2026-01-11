Marcuzzi l’Europa e la Nato post Guerra fredda

Domani alle 18, nella sala del Consiglio comunale di Pesaro, si terrà un incontro promosso dal Limes Club e dalla Società Pesarese di Studi Storici. La discussione, con l’autore Stefano Marcuzzi, approfondirà il ruolo di Europa e NATO dopo la fine della Guerra Fredda, offrendo un’occasione per analizzare i cambiamenti geopolitici e le dinamiche internazionali di quegli anni.

Domani alle ore 18 nella sala del Consiglio comunale di Pesaro il Limes club di Pesaro e la Società pesarese di studi storici propongono una conversazione con Stefano Marcuzzi, autore di L’Europa e la NATO alla fine della Guerra fredda. Il crollo dell’ordine bipolare e il dilemma della sicurezza collettiva. Il tema è molto attuale, perché certe conseguenze della “fine“ della Guerra fredda sono tuttora sul tappeto. Nel mondo incerto che segue la fine della Guerra fredda, la NATO deve ridefinire ruolo e strategia in una Europa del tutto nuova. Queste pagine raccontano appunto la trasformazione dell’Alleanza Atlantica non solo ponendo al centro Usa e U, ma anche le dinamiche interne agli Stati europei. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

