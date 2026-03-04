i volontari di villa arconati pronti a reclutare nuove forze

I volontari di Villa Arconati si dedicano ogni settimana alla manutenzione dei boschi del Castellazzo, con gruppi chiamati sentinelle del verde e Patrizi del bosco. Le sentinelle si occupano della cura generale del verde, mentre i Patrizi si concentrano sulla pulizia del sottobosco, rimuovendo alberi morti e detriti. Al termine delle attività, chi vuole può portare a casa la legna raccolta.

Le sentinelle del verde si prendono cura una volta alla settimana dei boschi del Castellazzo. Ci sono anche i Patrizi del bosco che si occupano della pulizia del sottobosco, rimuovendo gli alberi morti caduti a terra e, al termine delle attività, chi lo desidera può tenere per sé la legna raccolta. Quelli più “visibili’” sono i volontari dell’accoglienza che danno una mano per le aperture dalla Villa e le visite guidate. E infine ci sono i volontari che si occupano di piccoli e semplici lavori di manutenzione del Giardino monumentale. Sono gli “angeli” di Villa Arconati di Bollate che collaborano con la Fondazione Augusto Rancilio nel progetto di tutela e valorizzazione della Villa e del Castellazzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

