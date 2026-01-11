La Croce Rossa cerca nuove forze | aperte le iscrizioni per il corso base per aspiranti volontari

Il Comitato Croce Rossa Italiana di Ravenna ha aperto le iscrizioni per il corso base destinato agli aspiranti volontari. A partire dal 22 gennaio, il percorso formativo mira a fornire le competenze fondamentali e a sensibilizzare sui ruoli e le responsabilità all’interno dell’associazione. È un’opportunità per chi desidera contribuire al servizio della comunità con formazione e impegno.

Il Comitato Croce Rossa Italiana di Ravenna a partire dal 22 gennaio prevede l’avvio di un corso base di formazione per volontari con lo scopo di porre il futuro volontario in condizione di conoscere le proprie responsabilità all’interno dell’associazione nonché le principali attività svolte. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Leggi anche: La Croce Rossa 'arruola' aspiranti volontari: si presenta il corso base di formazione Leggi anche: Croce Rossa. Nuovo corso per volontari Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. La Croce Rossa cerca nuove forze: aperte le iscrizioni per il corso base per aspiranti volontari; Sesto, la Croce Rossa cerca nuovi volontari: serata di presentazione il 1° gennaio; Olbia, Croce Rossa Italiana cerca nuovi volontari; La Croce Rossa forma nuovi volontari. La Croce Rossa di Pontedassio cerca nuovi volontari: al via un corso di formazione il 23,24 e 25 gennaio - Il Comitato della Croce Rossa Italiana di Pontedassio organizza un corso di formazione per nuovi Volontari, rivolto a tutte le persone interessate a entrare a far parte dell’Associazione e a contribui ... imperiapost.it

Il camper della Croce Rossa Italiana – Comitato di Viterbo è operativo in Viale Trento Un punto di riferimento mobile per informare, orientare e stare accanto alle persone più fragili In questa occasione presentiamo anche il libretto “Dove vado per”, una - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.