' Guerrieri - La regola dell' equilibrio' | la nuova serie Rai parla pugliese e anche un po' foggiano

Dal 9 marzo andrà in onda il legal drama tratto dai romanzi di Gianrico Carofiglio. Nel cast, tra gli altri, Ivana Lotito e Giovanni Mancini. Dietro le quinte, la casting director Maria Teresa Monaco e l'assistente casting Valentina Del Carmine Si intitola 'Guerrieri – La regola dell’equilibrio' la nuova serie tv Rai in onda dal 9 marzo su Rai 1. Il progetto, tratto dai celebri romanzi di Gianrico Carofiglio, è diretto da Gianluca Maria Tavarelli e porta sul piccolo schermo uno dei personaggi più amati della narrativa italiana contemporanea: l’avvocato Guido Guerrieri. A dare vita al personaggio è Alessandro Gassmann, che interpreta un brillante avvocato penalista di Bari, dotato di ironia e carisma, ma tormentato da profonde inquietudini personali. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

