Guerra in Iran primi contraccolpi sull' economia romagnola | a farne le spese agroalimentare vino e logistica

La guerra in Iran e nel Medio Oriente sta già influenzando l'economia locale, con settori come l'agroalimentare, il vino e la logistica che mostrano i primi effetti. A poche ore dall'inizio dei bombardamenti americani, si sono verificati cambiamenti tangibili nelle attività commerciali e nei flussi di merci nella regione romagnola. Le ripercussioni si manifestano in modo evidente su alcune filiere economiche.

Tra le conseguenze immediate blocco dei container in partenza, fermo degli ordini, aumento dei costi energetici: Legacoop Romagna attiva una task force coordinata dal Centro studi interno Non si sono fatte attendere le prime ripercussioni della guerra in Iran e nel Medio Oriente. A qualche decina di ore dall'avvio dei bombardamenti americani, l'economia mondiale ha iniziato a subire i primi contraccolpi, che iniziano ad essere visibili anche su quella romagnola. Imprese agricole, industriali e di logistica del nostro territorio sono le prime ad essere state colpite. L'interdizione assoluta del mare del Golfo Persico e il blocco totale dello Stretto di Hormuz, per esempio, hanno già determinato il fermo dei container dell'ortofrutta romagnola (kiwi e mele nello specifico), destinati all'Arabia e ai paesi limitrofi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

