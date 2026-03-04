grande dolore per luciana pellati

A Casalgrande si diffonde il dolore per la scomparsa di Luciana Pellati, deceduta a Bologna all’età di 76 anni. La notizia della sua morte ha suscitato sentimenti di tristezza tra amici e conoscenti della comunità locale. La donna era conosciuta nella zona e la sua perdita viene commentata con rispetto da chi la conosceva.

Una leucemia contro la quale la donna combatteva da tempo è stata la causa che ha portato Luciana al decesso. Luciana era molto conosciuta in paese per la sua attività politica in consiglio comunale tra le file della maggioranza, prima col Sindaco Vincenzo Branchetti e poi con Andrea Rossi. Nella vita Luciana ha sempre lavorato con solerzia e umanità all' ospedale Cesare Magati di Scandiano, svolgendo la funzione di infermiera in vari reparti. Luciana, alcuni anni fa si era trasferita nel bolognese col marito Fausto. Viene ricordata dalle amiche come gioviale e brillante, aperta al dialogo e disponibile nel fare volontariato alla tradizionale Festa dell'Unità al Parco Secchia di Villalunga.

