Pci | De Maria Pd ' grande dolore per scomparsa Ivonne Trebbi'

Il Partito Comunista Italiano esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Ivonne Trebbi, una figura significativa del movimento. La perdita di Trebbi rappresenta un momento di riflessione e ricordo per tutti coloro che hanno condiviso il suo percorso politico e umano. Il suo contributo rimarrà un punto di riferimento nel patrimonio storico e culturale del partito e della comunità.

Roma, 2 gen. (Adnkronos) - "È con grande dolore che ho appreso la notizia della scomparsa di Ivonne Trebbi. Partigiana, militante e dirigente del Partito Comunista Italiano e della Cgil. Dopo l' impegno pieno di coraggio, quando era giovanissima, nella Resistenza è stata protagonista della vita politica ed istituzionale, fra Bologna e Varese, deputata dal 1979 al 1987. Un esempio di vita, di grandissimo valore, di chi si è sempre battuta per l' antifascismo, la libertà, la giustizia sociale". Così Andrea De Maria, deputato Pd. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Pci: De Maria (Pd), 'grande dolore per scomparsa Ivonne Trebbi' Leggi anche: Si è spenta Ivonne Trebbi, la partigiana "Bruna" della Resistenza Leggi anche: Morta Ivonne Trebbi, la partigiana ‘Bruna’ si è spenta a 97 anni La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Amiamo Maria. Solo in Lei possiamo trovare il dono grande della pace #conventosantuariopadrepio #sanpio #PadrePio #santuariopadrepio - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.