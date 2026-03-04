Google Messages ha annunciato l’introduzione della funzione di condivisione della posizione in tempo reale. L’aggiornamento riguarda l’app di messaggistica predefinita su molti dispositivi Android, che ora permette agli utenti di condividere la propria posizione in modo continuo durante le conversazioni. La novità si inserisce nella strategia dell’azienda di migliorare le funzionalità delle app native del sistema operativo.

Google continua a rafforzare il suo ecosistema Android con aggiornamenti mirati alle app native, e l’ultima novità riguarda Google Messages, l’app di messaggistica predefinita su miliardi di dispositivi Android nel mondo. Con l’ultimo pacchetto di aggiornamenti, Mountain View ha introdotto la possibilità di condividere la propria posizione in tempo reale direttamente all’interno delle conversazioni, senza dover uscire dalla chat. L’opzione è facilmente accessibile nella schermata degli allegati di Google Messages. Un nuovo pulsante dedicato alla posizione in tempo reale consente di avviare la condivisione immediatamente. Una volta... 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Google Messages introduce la condivisione della posizione in tempo reale: tutti i dettagli

Google messages introduce la condivisione della posizione in tempo realeIn ambito Google Messages si distingue un aggiornamento importante: la condivisione della posizione in tempo reale, alimentata da Find Hub, viene...

Google messages ora supporta la condivisione della posizione in tempo realel’analisi presenta la prossima funzione di condivisione in tempo reale della posizione all’interno di google messages.

Mastering Video in Preserver Full Guide

Una selezione di notizie su Google Messages.

Temi più discussi: Google Photos e Messages si aggiornano, Pixel Studio perde l'AI; Su Android 17 Beta 2 ci sono le prime novità concrete e il bello deve ancora arrivare; Samsung potenzia Galaxy AI e il suo ecosistema connesso al MWC 2026; Google aggiorna Android e Gemini con ricchissimo pacchetto di novità: ecco cosa devi sapere.

Google Messaggi aggiunge una funzione attesa da anniGoogle Messages si aggiorna con la condivisione della posizione in tempo reale direttamente nelle conversazioni, una funzione molto attesa. msn.com

Condivisione posizione in tempo reale: Google Messages la riceverà, ecco cosa cambiacondivisione posizione in tempo reale: una funzionalità che, quando funziona bene, risolve problemi pratici con una semplicità disarmante. Non serve complicare il discorso. Basta attivarla, lasciare c ... tecnoandroid.it

Un enorme triangolo nel deserto del Nevada, visibile su Google Earth, ha scatenato teorie su piramidi sepolte e astronavi aliene. In realtà la spiegazione è molto più concreta — ma non meno affascinante! https://bit.ly/triangolo-nevada facebook