google messages introduce la condivisione della posizione in tempo reale

Google Messages ha annunciato l’arrivo di una nuova funzione che permette di condividere la propria posizione in tempo reale. Questa novità, alimentata da Find Hub, viene integrata direttamente nell’app di messaggistica, offrendo agli utenti un modo più immediato e pratico di condividere la propria posizione durante le conversazioni quotidiane. La funzione sarà disponibile a breve per gli utenti di tutto il mondo.

In ambito Google Messages si distingue un aggiornamento importante: la condivisione della posizione in tempo reale, alimentata da Find Hub, viene introdotta come funzione di sistema. L’idea chiave è offrire una gestione più controllata della posizione condivisa, con opzioni di durata chiare e un nuovo stato visivo per distinguere la condivisione continua da quella puntuale. Il presente testo riassume come funziona la novità, quali scelte di tempo è possibile impostare e quali implicazioni di utilizzo e privacy accompagnano l’aggiornamento. La procedura di attivazione avviene dall’allegato “Location”, ora rinominato in Real-time location, con un’icona aggiornata. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

