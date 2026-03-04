Google Messages | condivisione posizione in tempo reale fine

Google Messages ha annunciato che la funzione di condivisione della posizione in tempo reale sarà presto eliminata, segnando la fine di questa opzione nell'app di messaggistica. La decisione riguarda l'interruzione di questa funzionalità, già disponibile su Android, che permette agli utenti di condividere la propria posizione con contatti specifici. La modifica entrerà in vigore a breve e sarà visibile agli utenti dell’app.

La messaggistica istantanea su Android sta per subire una trasformazione radicale che promette di colmare un vuoto funzionale esistente da anni. Google ha integrato la condivisione della posizione in tempo reale direttamente all'interno dell'applicazione Google Messages, eliminando la necessità di passare a Google Maps per monitorare gli spostamenti. Questa novità, spinta dalla piattaforma Find Hub, offre opzioni di durata flessibili che vanno da un'ora fino alla disattivazione manuale. L'aggiornamento è già in fase di distribuzione progressiva e copre anche l'Italia, portando l'ecosistema Android più vicino all'esperienza offerta da Apple con iMessage.