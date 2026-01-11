Prima di noi | cast trama e quante puntate sono della serie sulla famiglia Sartori

Prima di Noi è una serie televisiva di Rai 1 che narra la storia della famiglia Sartori, ispirata al romanzo di Giorgio Fontana. La trama si sviluppa lungo sei decenni, dal Friuli rurale alla Torino industriale, esplorando i cambiamenti sociali e personali dei protagonisti. La serie è composta da un totale di 12 puntate, offrendo uno sguardo approfondito sulla crescita e le sfide di una famiglia italiana nel corso del tempo.

- Su Canale 5 è andata in onda la prima puntata di “A testa alta A testa alta – il coraggio di una donna” con protagonista Sabrina Ferilli. - Vi è piaciuta - Nel cast anche il “nostro” Francesco Procopio :) Foto screen - facebook.com facebook

Sanremo 2026, @Fedez sapeva di essere nel cast prima dell’annuncio di Carlo Conti La gaffe involontaria di @aledellagiusta a Supernova di @alecattelan x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.