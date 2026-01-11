Prima di noi | cast trama e quante puntate sono della serie sulla famiglia Sartori
Prima di Noi è una serie televisiva di Rai 1 che narra la storia della famiglia Sartori, ispirata al romanzo di Giorgio Fontana. La trama si sviluppa lungo sei decenni, dal Friuli rurale alla Torino industriale, esplorando i cambiamenti sociali e personali dei protagonisti. La serie è composta da un totale di 12 puntate, offrendo uno sguardo approfondito sulla crescita e le sfide di una famiglia italiana nel corso del tempo.
La nuova saga familiare di Rai 1, ispirata al romanzo di Giorgio Fontana, attraversa sessant'anni di storia italiana, dal Friuli rurale alla Torino delle fabbriche. Ecco tutto quello che c'è da sapere su Prima di noi: cast, episodi e anticipazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Prima di noi: la nuova serie tv debutta su Rai 1 raccontando il Novecento italiano attraverso tre generazioni della famiglia Sartori. Trama, cast e anticipazioni
Leggi anche: Noi del Rione Sanità, stasera in tv la prima puntata della serie: cast, trama e puntate su Rai 1
Prima di noi da stasera su Rai 1: le anticipazioni della prima serata, il cast, da quante puntate è composta; A testa alta: trama, cast, quante puntate sono, location; A testa alta - Il coraggio di una donna, la serie da stasera in tv: trama, cast, quante puntate sono; A testa alta, il coraggio di una donna con Sabrina Ferilli: la trama, il cast e quante puntate sono.
Prima di noi: cast, trama e quante puntate sono della serie sulla famiglia Sartori - La nuova saga familiare di Rai 1, ispirata al romanzo di Giorgio Fontana, attraversa sessant'anni di storia italiana, dal Friuli rurale alla Torino delle ... fanpage.it
- Su Canale 5 è andata in onda la prima puntata di “A testa alta A testa alta – il coraggio di una donna” con protagonista Sabrina Ferilli. - Vi è piaciuta - Nel cast anche il “nostro” Francesco Procopio :) Foto screen - facebook.com facebook
Sanremo 2026, @Fedez sapeva di essere nel cast prima dell’annuncio di Carlo Conti La gaffe involontaria di @aledellagiusta a Supernova di @alecattelan x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.