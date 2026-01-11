Prima di noi | cast trama e quante puntate sono della serie sulla famiglia Sartori

Prima di Noi è una serie televisiva di Rai 1 che narra la storia della famiglia Sartori, ispirata al romanzo di Giorgio Fontana. La trama si sviluppa lungo sei decenni, dal Friuli rurale alla Torino industriale, esplorando i cambiamenti sociali e personali dei protagonisti. La serie è composta da un totale di 12 puntate, offrendo uno sguardo approfondito sulla crescita e le sfide di una famiglia italiana nel corso del tempo.

La nuova saga familiare di Rai 1, ispirata al romanzo di Giorgio Fontana, attraversa sessant'anni di storia italiana, dal Friuli rurale alla Torino delle fabbriche. Ecco tutto quello che c'è da sapere su Prima di noi: cast, episodi e anticipazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

