Giuseppe Mandrake con Vanessa Scalera nel cast di Imma Tataranni
Giuseppe Ninno, conosciuto come Mandrake, entra nel cast di Imma Tataranni interpretando un agente immobiliare. La quinta stagione della serie tv vede anche la presenza di Vanessa Scalera. Dopo aver concluso il tour “La famiglia – Imbarazzi”, il comico brindisino si prepara a portare il suo personaggio sul piccolo schermo. La serie tv è molto seguita dal pubblico e vede nel cast anche un’attrice principale.
Il comico brindisino interpreterà il ruolo di un “agente immobiliare un po' fastidioso” nella serie Tv Rai. L'esordio sul piccolo schermo l'8 marzo Giuseppe Ninno alias Mandrake approda sul piccolo schermo. Il comico brindisino, sull'onda dei successi conseguiti nel tour “La famiglia – Imbarazzi”, ricoprirà il ruolo di un “agente immobiliare un po' fastidioso” nella quinta stagione di Imma Tataranni, serie tv seguitissima con attrice protagonista la brindisina Vanessa Scalera. È lo stesso Ninno a dare l'annuncio del suo esordio televisivo, sul suo profilo social. “Sono felice di annunciare – scrive - che nella... 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Vanessa Scalera dice addio a Imma Tataranni: "Per sette anni ho fatto l'amore con Imma, ora la lascio"Vanessa Scalera lascia Imma Taranni, amatissimo personaggio della serie tv di Rai 1.
Vanessa Scalera: “Imma Tataranni per me finisce, ma potrebbe continuare anche con altre persone” | Intervista EsclusivaAlla presentazione delle fiction Rai per il 2026 abbiamo avuto modo di intervistare in esclusiva la bravissima Vanessa Scalera, giunta a Roma per...
Tutti gli aggiornamenti su Giuseppe Mandrake.
Giuseppe Mandrake con Vanessa Scalera nel cast di Imma TataranniIl comico brindisino interpreterà il ruolo di un agente immobiliare un po' fastidioso nella serie Tv Rai. L'esordio sul piccolo schermo l'8 marzo ... brindisireport.it
Giuseppe Ninno Mandrake conquista il grande schermo con il suo primo film d’animazione dedicato alla Famiglia Imbarazzi: ecco quando vederloDopo il grande successo nei teatri italiani, con sold out in tutte le date e oltre 5 milioni di follower sui social, Giuseppe Ninno, alias Mandrake, sbarca finalmente al cinema. L’annuncio, nel tipico ... ilfattoquotidiano.it