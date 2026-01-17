È uscito ieri Giro di pista. Circuiti e piloti che hanno fatto la storia della velocità di Diego Alverà, per i tipi di 66thand2nd (192 pp, 18 euro). Un volume che racconta 15 circuiti, 265 curve, 142.449 metri d’asfalto e cemento, 15 piloti, 15 corse, 15 giornate. Come in un ideale giro di pista, Alverà conduce in un viaggio tra i più iconici circuiti del mondo, su cui si sono esibiti Nuvolari, Senna, Ascari, Villeneuve, Hunt, Varzi, Schumacher e un giovane Enzo Ferrari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - FORMULA 1. Quei 15 giri di pista per scoprire piloti e circuiti leggendari

Leggi anche: Arte, motori e tradizione: Piacere Modena dona all’Autodromo le sagome dei piloti leggendari

Leggi anche: Ci sono tre piloti in lotta per il Mondiale di Formula 1 con tre orologi che raccontano il loro modo di stare in pista

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Formula 1, il punto di giovedì 15 gennaio: in attesa di Detroit; Look retrò per la Red Bull RB22. Verstappen: Quanti ricordi, motivazione molto alta; FORMULA 1. Quei 15 giri di pista per scoprire piloti e circuiti leggendari; Wolff critica Horner e spiega l'addio da Red Bull: “Sentiva di meritare tutto il potere”.

FORMULA 1. Quei 15 giri di pista per scoprire piloti e circuiti leggendari - Come in un ideale giro di pista, Alverà conduce in un viaggio tra i più iconici ... sport.quotidiano.net