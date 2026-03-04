Un uomo di 96 anni è morto sul colpo dopo essere caduto da un albero mentre tentava di potarlo. L'incidente è avvenuto nel cortile di casa sua a Montebelluna, in provincia di Treviso, intorno alle 16 di ieri. Il figlio, che ha lanciato l'allarme, ha riferito dell'accaduto. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma non c'è stato nulla da fare.

MONTEBELLUNA (TREVISO) - Giovanni “Nino” Dal Canton non sentiva il peso dei suoi 96 anni mentre lavorava in cortile: ieri, verso le 16.30, si stava arrampicando su un grande albero davanti a casa quando un ramo secco ha ceduto sotto il suo peso. È precipitato per dieci metri, morendo sul colpo o pochi istanti dopo a causa delle gravi lesioni subite. La scala che poco prima aveva accuratamente posizionato alla base del tronco è rimasta immobile mentre lui si sbilanciava all’indietro, schiantandosi al suolo con un tonfo sordo. L’incidente è avvenuto nella sua casa di Caonada, frazione di Montebelluna, in via Ponte di Legno. Un’abitazione per la quale lui e la sua famiglia avevano fatto grandi sacrifici. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Giovanni Dal Canton sale sull'albero per potarlo ma un ramo si rompe e lui precipita: il 96enne muore sul colpo. L'allarme lanciato dal figlio

Sale sull'albero a 96 anni per potarlo ma un ramo si rompe, precipita da un'altezza di 10 metri e muore ?sul colpoMONTEBELLUNA (TREVISO) - Incidente in via ponte di legno a Montebelluna, in provincia di Treviso, dove un 96enne è morto sul colpo in seguito alla...

Leggi anche: Sale sull'albero a Montebelluna per potare i rami, 96enne cade da 10 metri e muore sul colpo

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Giovanni Dal Canton

Argomenti discussi: Sale sull'albero a Montebelluna per potare i rami, 96enne cade da 10 metri e muore sul colpo; Sale sull' albero a Montebelluna per potare i rami 96enne cade da 10 metri e muore sul colpo.

Sale sull'albero a Montebelluna per potare i rami, 96enne cade da 10 metri e muore sul colpoUn 96enne è morto a Montebelluna, in provincia di Treviso, dopo essere precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava potando i rami di un albero ... virgilio.it