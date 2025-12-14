WWE | John Cena perde il suo ultimo match Gunther lo fa cedere e il pubblico si infuria

Durante un emozionante Saturday Night’s Main Event, John Cena ha affrontato il suo ultimo match contro Gunther, vincitore del torneo The Last Time is Now. La sfida ha suscitato grande scalpore tra i fan, culminando con la sconfitta di Cena, che ha lasciato il pubblico infuriato e il mondo del wrestling a riflettere sul passaggio di consegne tra leggende.

A Saturday Night’s Main Event, John Cena ha disputato l’ultimo match della sua leggendaria carriera contro Gunther, vincitore del torneo The Last Time is Now che gli aveva garantito il diritto di essere l’avversario finale del 17 volte campione del mondo. E The Ring General ha scritto il capitolo conclusivo nel modo più brutale possibile: costringendo l’uomo che ha costruito la sua carriera sul motto “Never Give Up” ad arrendersi. Gunther domina le fasi iniziali. Fin dai primi istanti, Gunther ha imposto il suo stile fatto di violenza e arroganza. Chop devastanti, stomp e un atteggiamento provocatorio hanno scatenato la reazione del pubblico, che ha intonato cori come “Asshole” e “You tapped out” — un riferimento alla sconfitta per sottomissione subita da Gunther contro Jey Uso a WrestleMania. Zonawrestling.net

