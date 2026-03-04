gemini su android diventa un assistente digitale completo

Durante il Galaxy Unpacked, è stato annunciato che Gemini su Android evolve da assistente vocale a un assistente digitale capace di eseguire azioni direttamente per l’utente, offrendo funzionalità più avanzate rispetto alle versioni precedenti. Questa trasformazione mira a integrare meglio Gemini nelle attività quotidiane degli utenti, rendendolo uno strumento più completo e interattivo.

Con il recente annuncio al Galaxy Unpacked, Gemini su Android si trasforma da semplice assistente vocale a un vero e proprio assistente digitale in grado di compiere azioni al posto dell’utente. Non si limita più a fornire risposte o suggerimenti: Gemini può coordinare operazioni complesse tra diverse app, gestendo compiti multi-step in autonomia mentre lo smartphone rimane pienamente utilizzabile. Basta una pressione prolungata del tasto di accensione e una richiesta vocale: l’assistente lavora in background per completare la missione richiesta, rendendo l’esperienza più fluida e interattiva. Durante la demo, sono stati mostrati scenari pratici di utilizzo. 🔗 Leggi su Billipop.com

