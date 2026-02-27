gemini overlay redesign su android aggiunge un menu strumenti completo

L'ultimo aggiornamento di Gemini introduce un overlay rivisto su Android, offrendo un menu strumenti più completo e facilmente accessibile. La novità permette di gestire le funzioni principali in modo più rapido, rendendo l’esperienza utente più fluida e intuitiva. La modifica si concentra sull’ottimizzazione della disposizione degli strumenti, facilitando l’interazione con l’applicazione.

l’aggiornamento più recente di gemini presenta un overlay rivisto su android, espandendo l’accesso agli strumenti integrati e semplificando le operazioni principali. la modifica riguarda principalmente la sezione prompt e il menu strumenti, ora consultabili direttamente accanto all’icona degli allegati. l’indicazione “Ask Gemini” è stata centrale per liberare spazio e migliorare la visibilità. questi cambiamenti mirano a offrire una navigazione più fluida tra contenuti visivi e testuali, con una gestione più immediata delle funzioni disponibili. l’aggiornamento integra il gemini tools nel overlay a forma di pillola. il menu strumenti appare sul lato destro dell’icona per gli allegati, mentre il suggerimento “Ask Gemini” è stato centrato per liberare spazio e facilitare l’accesso. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

