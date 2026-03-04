galeata si alza la polemica sul bilancio

A Galeata si accendono le discussioni dopo l’approvazione del bilancio di previsione e del Documento Unico di Programmazione (Dup) 2026-28 da parte dell’amministrazione comunale. La minoranza ha espresso il proprio dissenso, opponendosi alle decisioni prese dalla maggioranza guidata dal sindaco Francesca Pondini. La questione ha generato una vivace polemica tra le diverse anime politiche del paese.

L’amministrazione comunale di Galeata ha approvato il bilancio di previsione e il Documento Unico di Programmazione (Dup) 2026-28, ma la minoranza ha detto no alle scelte della maggioranza guidata dal sindaco Francesca Pondini. La prima cittadina riassume le caratteristiche dell’atto più importante dell’annata ovvero un bilancio di oltre 11 milioni di euro. "Dentro questo bilancio ci sono le linee guida del nostro mandato – commenta la Pondini –. I principi che ci hanno ispirato sono stati prudenza, equilibrio e responsabilità, garantendo la qualità dei servizi essenziali, tutelare le fasce più deboli e sostenere le famiglie. Un altro pilastro del bilancio di previsione – aggiunge – riguarda la cura del territorio e il miglioramento delle infrastrutture. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

