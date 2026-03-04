Frana in Valchiavenna | chiusa la Statale 36

Nella mattinata di oggi, un masso si è staccato dal versante di una montagna in Valchiavenna, tra i comuni di Samolaco e Novate Mezzola. I detriti sono caduti sui lati della Statale 36, che è stata immediatamente chiusa al traffico. Nessun veicolo è stato coinvolto o rimasto ferito durante l'incidente. La strada rimane chiusa in entrambe le direzioni.

Il masso staccatosi dal versante non è finito sulla carreggiata, ma la strada è stata chiusa in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza In ogni caso è stato deciso di procedere con la chiusura della Statale 36 proprio nel tratto interessato dalla frana, in attesa che vengano completate le operazioni di disgaggio e messa in sicurezza. Subito dopo il distacco del grosso masso in loco sono intervenuti vigili del fuoco, Protezione civile e forze dell'ordine.