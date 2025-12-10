Forbidden Fruit Anticipazioni Turche | Aysel Ed Yildiz In Pericolo!

Le prossime puntate di Forbidden Fruit turche promettono colpi di scena intensi, con Aysel e Yildiz al centro di drammi e pericoli. Tra violenza, inganni e tradimenti, le protagoniste si troveranno a lottare per la sopravvivenza in un intreccio di potere e vendetta.

Scopri come le prossime puntate di Forbidden Fruit porteranno violenza e inganni, con Aysel vittima di un avvelenamento e Yildiz quasi strangolata — un racconto di tradimenti, potere e vendetta. Negli episodi inediti di Forbidden Fruit in onda su Canale 5, il destino di alcune protagoniste pare irrimediabilmente segnato da azioni violente e inganni subdoli. Un piano brutale si profila all'orizzonte: in primo luogo, la fragile psiche di Erim verrà manipolata a tal punto da portarlo a un gesto estremo nei confronti di Yildiz. Quando tutto sembrerà perduto, arriverà un intervento inaspettato di Aysel, ma intanto un secondo dramma colpirà la servitù della famiglia Argun, dimostrando che per qualcuno la salvezza potrà rivelarsi solo temporanea.

Anticipazioni “Forbidden Fruit”, dal 9 al 13 dicembre 2025: Mustafa è accoltellato da Asuman - Nuovi colpi di scena nella dizi turca: Mustafa viene accoltellato da Asuman e Yildiz farà una scoperta che la sconvolgerà. Secondo alfemminile.com