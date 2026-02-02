Il locale è venduto la fine di un' epoca | dopo 33 anni chiude il Lio Bar

Dopo 33 anni, il Lio Bar di Brescia chiude definitivamente. Era in vendita da anni, ma molti non avevano creduto che si sarebbe arrivati a questo momento. Ora, sabato 28 febbraio, si terrà l’ultima festa e poi il locale chiuderà per sempre. Un addio che segna la fine di un’epoca per i clienti affezionati.

Il locale era in vendita da anni, ma nessuno ha mai creduto che quel giorno arrivasse davvero. Quel giorno è arrivato, o almeno sta per arrivare: ultimo disco e ultima festa sabato 28 febbraio, poi il Lio Bar di Brescia chiuderà i battenti. Per sempre. Tutto vero, purtroppo: la notizia stata confermata dallo stesso proprietario. "Era in vendita da anni, stavolta è successo davvero – ha dichiarato Lino Torreggiani a Bresciaoggi, il primo a dare la notizia –: il Lio Bar chiude e quello che verrà dopo non sarà un locale, né un club o un posto di intrattenimento". Formidabili quegli anni, e sono tanti: i primi drink al bancone e i primi concerti risalgono addirittura al 1993.🔗 Leggi su Bresciatoday.itImmagine generica

