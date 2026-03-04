Ferrara non ha dubbi | Champions? Il Napoli per me si qualificherà Roma e Juve sono hanno più possibilità Sul rinnovo di Spalletti…

Ciro Ferrara ha rilasciato un'intervista a Tuttosport in cui ha commentato la corsa alla qualificazione in Champions League. Ha detto che, secondo lui, il Napoli ha buone possibilità di qualificarsi, mentre Roma e Juventus sono favoriti. Inoltre, ha parlato del futuro di Spalletti e del suo eventuale rinnovo, ma senza entrare nei dettagli.

Ferrara: “Il Napoli si qualificherà per la Champions, è l’unica che ha avuto un andamento più regolare in campionato”Ciro Ferrara, protagonista a margine dell’inaugurazione, da parte di Ea Sports e Lega Calcio Serie A del nuovo campo dell’oratorio di Santa Maria...

