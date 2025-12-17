L’orgoglio di Arianna Meloni | Con Giorgia stabilità e credibilità internazionale FdI può crescere ancora

"Noi crediamo di essere già il partito della Nazione, ma è chiaro che possiamo ancora crescere. Sempre con la stessa bussola: difendere l'interesse degli italiani, senza guardare a categorie o appartenenze". A dirlo, in un'intervista al Corriere della Sera, Arianna Meloni, capo della segreteria politica di FdI. Con il traino di Meloni è più facile. "Lei è fantastica – aggiunge – e può contare su un partito che lavora incessantemente. Abbiamo le nostre idee, i nostri valori, ma non ci chiudiamo". "Lo spauracchio antifascista funziona solo per i talk show". "Da 30 anni siamo in politica – prosegue Arianna Meloni -, il nostro processo dialettico si è arricchito, ci siamo confrontati con un mondo sempre più ampio.

Arianna Meloni: «FdI è già il partito della Nazione. Schlein e il no ad Atreju? Occasione persa» - Il capo della segreteria politica del partito della sorella Giorgia: «Chi agita lo spauracchio del fascismo è sganciato dalla realtà» ... msn.com

Corriere della Sera. . È orgogliosa delle sue figlie «Eh beh...» Se l'aspettava «Di più». A parlare, alla fine del panel di Atreju che ha visto tra i protagonisti Arianna Meloni e Raoul Bova è Anna Paratore, madre della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e - facebook.com facebook

