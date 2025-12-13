Spagna cresce l’economia | lavoro sicuro e salari più alti Ma restano le disuguaglianze

La Spagna registra una crescita economica del 3,5% nelultimo anno, consolidando la sua posizione tra le economie europee più robuste. L’aumento di salari e la maggiore stabilità lavorativa rappresentano segnali positivi, anche se permangono disparità sociali e di reddito. Un quadro che evidenzia sia i progressi sia le sfide ancora da affrontare.

Con una crescita del Pil del 3,5% nell’ultimo anno, la Spagna si conferma come uno dei paesi europei con l’economia più solida. Dagli occupati (+22,39 milioni nel terzo trimestre del 2025) agli investimenti esteri (304 miliardi tra il 2024 e il 2025), buona parte degli indicatori hanno registrato segni positivi. Le misure del governo socialista guidato da Alexis Sánchez hanno tenuto sotto controllo la spesa pubblica e migliorato le condizioni generali del Paese. Non tutti hanno beneficiato della crescita, tanto che resta ancora molto da fare, a cominciare dalla parità di genere. Lavoro sicuro, salari più alti e integrazione: la ricetta di Sanchez per la ripartenza. Quotidiano.net Spagna, cresce l’economia: lavoro sicuro e salari più alti. Ma restano le disuguaglianze - Le politiche di Sanchez hanno permesso la ripartenza dopo la crisi del 2020. quotidiano.net

