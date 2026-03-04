Famiglia nel bosco compleanno in comunità per i gemelli

La famiglia Trevallion ha celebrato il settimo compleanno dei gemelli in una comunità di Vasto. La cerimonia si è svolta all’interno di una struttura protetta, dove i bambini sono arrivati circa tre mesi fa insieme al fratellino. La festa si è svolta in un ambiente diverso dalla loro abitazione nel bosco, con i gemelli che hanno ricevuto regali e affetto dai presenti.

Un altro compleanno lontano dalla casa nel bosco per la famiglia Trevallion. I gemelli hanno festeggiato i sette anni tra le mura della struttura protetta di Vasto, dove si trovano da più di cento giorni insieme al fratellino. I rapporti tra la madre e la struttura sarebbero sempre più tesi: le assistenti sociali hanno chiesto ai giudici di individuare una nuova sistemazione per la famiglia, contestando presunte violazioni del regolamento interno, scatti d'ira e condizionamenti sui figli.