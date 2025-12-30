Famiglia nel bosco i gemelli in lavanderia | Sono integrati sanno anche usare la lavatrice
La vicenda della famiglia nel bosco, con i gemelli in lavanderia, continua a suscitare attenzione. I tre bambini, attualmente affidati a una struttura protetta, sono al centro delle decisioni del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila, che valuterà il loro futuro. La vicenda solleva questioni su tutela e affidamento, mantenendo alta l’attenzione pubblica e istituzionale sulla protezione dei minori.
La vicenda della famiglia nel bosco continua a scuotere l’opinione pubblica. I tre bambini, ancora affidati a una struttura protetta, restano al centro delle decisioni del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila, chiamato a stabilire il futuro della loro custodia. Di recente, i legali dei genitori hanno presentato un fascicolo integrato da un video e trenta foto scattate ai bambini nella loro quotidianità. Le immagini mostrano i piccoli impegnati in attività semplici, come usare una lavatrice, mangiare gelato con cucchiai di plastica e svolgere piccole incombenze domestiche, a dimostrazione di un contesto di vita normale e non isolato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
