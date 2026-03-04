Facebook non funziona | cause comuni e come risolverle aggiornamento | interruzione

Nella giornata del 3 marzo 2026, numerosi utenti hanno segnalato problemi di funzionamento su Facebook. L’interruzione ha riguardato una vasta fetta di utenti, impedendo l’accesso e l’utilizzo normale del social media. Attualmente, non ci sono soluzioni immediate disponibili per risolvere il problema a livello locale. La piattaforma risulta non operativa in molte aree.

Aggiornamento: 3 marzo 2026 – segnalazioni di interruzione di Facebook interessano più utenti. la piattaforma potrebbe non funzionare correttamente in assenza di soluzioni locali immediate.