Facebook e Instagram down in Italia | accessi bloccati e segnalazioni in aumento

Nella sera del 3 marzo, Facebook e Instagram, i due social network del gruppo Meta, hanno riscontrato problemi di accesso in Italia. Numerosi utenti hanno segnalato difficoltà nel connettersi o nel caricare i contenuti, con segnalazioni in aumento anche in altri Paesi. La piattaforma ha mostrato disservizi diffusi, rendendo i servizi irraggiungibili per molte persone nel nostro Paese.

Disservizi diffusi nella serata del 3 marzo per Facebook e Instagram, i social network del gruppo Meta, che risultano irraggiungibili o difficilmente accessibili per migliaia di utenti in Italia e in altri Paesi. Secondo le rilevazioni di Downdetector, piattaforma che monitora in tempo reale le anomalie della rete, le segnalazioni hanno registrato un picco nelle ore serali, indicando un malfunzionamento su larga scala. Crosetto in Parlamento: «Usa e Israele hanno deciso attacchi in autonomia e riservatezza. Se ho sbagliato, mi scuso» In particolare su Facebook, molti utenti che tentano di effettuare l’accesso si trovano davanti al messaggio: “Account non disponibile al momento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

