Eventi a Napoli appuntamenti da non perdere da venerdì 27 febbraio a domenica 1 marzo 2026

Scopri tutti gli eventi nel weekend da venerdì 27 febbraio a domenica 1 marzo 2026 a Napoli e in Campania: visite guidate, spettacoli, mostre, teatro, musei, concerti e le ultime novità del cinema. La fiera del cioccolato artigianale e delle dolcezze italiane si svolgerà da giovedì 26 a domenica 1° marzo tra Piazza Gramsci e Viale Douhet, a pochi passi dalla monumentale Reggia di Caserta. Automoto Napoli expo sarà in programma dal 4 al 7 giugno prossimi alla Mostra d’Oltremare di Napoli. L’evento, che conferma il suo ruolo di fiera più grande del Centro-Sud Italia dedicata ai motori a 2 e a 4 ruote, è organizzata da Auto Moto EuroFiera S.p.A. di Luigi Iossa e Cesare Barra, in collaborazione con la Federazione Italiana Supercar, di cui è presidente Luigi Iossa, in partnership con il Project-Event “Colcasco” e con il patrocinio del Comune di Napoli. 🔗 Leggi su 2anews.it

