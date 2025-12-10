The Drama | ecco il poster del nuovo film con Zendaya e Pattinson
Arriverà nel mese di aprile la nuova commedia romantica The Drama, con protagonisti Robert Pattinson e Zendaya. A24 distribuirà la pellicola in Nord America il 3 aprile. Ultimissima notizia è l’uscita del poster che ci rivela molto di un film attesissimo per questo 2026 cinematografico. The Drama: il poster e la trama. A24 non ha voluto far trapelare molto sul film. La trama non è ancora chiarissima, ma ciò che è certo è che The Drama sarà un drama comedy romantico. Seguiremo la storia di una giovane coppia che si troverà ad affrontare degli ostacoli inaspettati prima del giorno delle nozze. Oltre a Zendaya e Pattinson, il film vede la partecipazione anche di Alana Haim, Mamoudou Athie e Hailey Gates. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Robert Pattinson e Zendaya nel poster di The Drama che svela la data di uscita del film
Il poster di The Drama Vai su Facebook
Il primo poster di “The Drama” con Zendaya e Robert Pattinson. Il film è scritto e diretto da Kristoffer Borgli, regista di “Dream Scenario” e “Sick of Myself”. Nelle sale italiane nei prossimi mesi distribuito da I Wonder Pictures. Vai su X
The Drama, Zendaya e Robert Pattinson si sposano nel primo poster del film - Zendaya e Robert Pattinson invitano il pubblico al loro matrimonio in The Drama, film sentimentale che ha confermato la data d'uscita attraverso il primo poster. Riporta comingsoon.it
Guillermo del Toro racconta il film sulla Justice League Dark mai realizzato metropolitanmagazine
Locatelli giganteggia in due statistiche in Champions League: quali sono i dati che lo eleggono tra i primi ... juventusnews24.com
Gravina di Catania, spacciatrice sorpresa mentre tenta di disfarsi della droga: arrestata dayitalianews.com
Disney+ a 6,99 euro: il segreto per un Natale perfetto con 5 film cult da rivedere screenworld.it
Jagiellonia Bialystok-Rayo Vallecano (Conference League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni, quote, ... infobetting.com
Donald Trump, chi può incolparlo per il suicidio Ue sull'auto? liberoquotidiano.it