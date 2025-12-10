The Drama | ecco il poster del nuovo film con Zendaya e Pattinson

Arriverà nel mese di aprile la nuova commedia romantica The Drama, con protagonisti Robert Pattinson e Zendaya. A24 distribuirà la pellicola in Nord America il 3 aprile. Ultimissima notizia è l’uscita del poster che ci rivela molto di un film attesissimo per questo 2026 cinematografico. The Drama: il poster e la trama. A24 non ha voluto far trapelare molto sul film. La trama non è ancora chiarissima, ma ciò che è certo è che The Drama sarà un drama comedy romantico. Seguiremo la storia di una giovane coppia che si troverà ad affrontare degli ostacoli inaspettati prima del giorno delle nozze. Oltre a Zendaya e Pattinson, il film vede la partecipazione anche di Alana Haim, Mamoudou Athie e Hailey Gates. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

