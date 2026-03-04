Eric Dane svelata la causa di morte dell’attore di Grey’s Anatomy ed Euphoria

È stata resa nota la causa della morte di Eric Dane, attore noto per le sue interpretazioni in Grey’s Anatomy ed Euphoria. Secondo il certificato di morte, l’attore è deceduto a causa di insufficienza respiratoria. La notizia è stata pubblicata da un noto magazine americano, confermando i dettagli ufficiali sul decesso dell’attore.

È stata confermata la causa ufficiale della morte di Eric Dane. L’attore di Grey’s Anatomy ed Euphoria è morto per insufficienza respiratoria, secondo il suo certificato di morte ottenuto da People. La sclerosi laterale amiotrofica (SLA) di cui Dane soffriva, è una delle cause di morte, avvenuta il 19 febbraio, quasi un anno dopo l’annuncio della diagnosi di SLA. La SLA è una malattia degenerativa progressiva che colpisce le cellule nervose, portando infine alla paralisi dei muscoli. Non esiste una cura per la SLA. Tuttavia, esistono farmaci e terapie fisiche che possono rallentarne la progressione. Ad aprile 2025 Eric Dane aveva fatto sapere di essere malato, ma aveva mantenuto uno spirito ottimista: “Mi sento fortunato di poter continuare a lavorare e non vedo l’ora di tornare sul set di Euphoria la prossima settimana”, aveva spiegato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

