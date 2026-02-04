Cosa non perdere tra i titoli più avvincenti in streaming ora

Questa sera molti appassionati di serie cercano qualcosa di avvincente da guardare. Tra i titoli più gettonati in streaming c’è una serie thriller che tiene col fiato sospeso. Suspense, adrenalina e il classico “chi è il colpevole?” sono gli ingredienti che attirano gli spettatori. Chi cerca emozioni forti sa già che non può sbagliare.

S uspense, adrenalina e «chi è il colpevole?». Nessuno resiste ai brividi che regala una serie thriller su Netflix, come del resto altrove. Che sia un cupo racconto di cronaca nera come Il Mostro un legal drama come Avvocato di difesa, il fascino indiscreto della paura non tramonta mai. Per non perdere il ritmo, ecco le migliori serie thriller Netflix da vedere adesso. Cosa vedere su Netflix a febbraio 2026: film, serie tv e nuove uscite da segnare in agenda X Leggi anche › Pietro Castellitto è "Il Falsario": artista della truffa in un film Netflix con troppi déjà vu Le migliori serie thriller Netflix da vedere ora.

