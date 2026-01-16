Michelle Hunziker ha recentemente ritrovato la felicità accanto a una nuova persona. Si parla di un uomo attraente, affascinante e con un aspetto abbronzato. Dopo un periodo di cambiamenti personali, la showgirl sembra aver ritrovato serenità in questa nuova relazione. Ecco tutte le informazioni disponibili su questa novità sentimentale.

Michelle Hunziker sembra aver archiviato definitivamente il capitolo sentimentale che l’aveva vista protagonista nei mesi scorsi. Dopo un periodo vissuto all’insegna dell’equilibrio personale e della serenità familiare, la conduttrice svizzera torna al centro del gossip con una nuova indiscrezione che accende la curiosità. A rilanciare la notizia è stato uno dei nomi più attenti alla cronaca rosa, che ha raccontato di un incontro tutt’altro che solitario. E quando si parla di Michelle, anche un semplice avvistamento diventa subito materia di dibattito. Addio Nino Tronchetti Provera, Michelle Hunziker ricomincia da un nuovo amore. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Michelle Hunziker ha un nuovo amore: si dice sia bello, sexy e abbronzato! Ecco chi è

