L' allenamento di Diletta Leotta in gravidanza Il video

Diletta Leotta, conduttrice e influencer, ha annunciato di essere in gravidanza per la seconda volta circa 40 giorni fa. Recentemente, ha condiviso un video che mostra il suo allenamento durante questa fase, offrendo uno sguardo sulla sua quotidianità e il suo impegno nel mantenersi attiva. Un esempio di equilibrio tra benessere e gravidanza, senza eccessi o sensazionalismi.

Sono trascorsi poco meno di 40 giorni da quando Diletta Leotta - conduttrice e influencer, classe 1991 - ha rivelato di essere in attesa del suo secondo figlio. Dopo Arya, infatti, Leotta e il marito Loris Karius accoglieranno un nuovo bebè (probabilmente un maschietto). Nel mentre - com'è giusto.🔗 Leggi su Today.it

L’allenamento di Diletta Leotta in gravidanza: mostra il pancino in tuta e crop topDiletta Leotta, in attesa del suo primo figlio, continua a dedicarsi all'attività fisica durante la gravidanza.

Diletta Leotta annuncia la seconda gravidanzaDiletta Leotta condivide la sua gioia annunciando la seconda gravidanza, un momento di grande felicità per la conduttrice.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: ''Una domenica con me'': Diletta Leotta incinta in top e calzoncini mostra il pancione mentre sceglie l’ou ...; Pagelle TS - Lautaro da 7,5, Akanji e Esposito premiati con un 7. Solo due i nerazzurri sotto la...; Jannik Sinner sbrocca, mai visto così: Fa cag*** | Libero Quotidiano.it.

L’allenamento di Diletta Leotta in gravidanza: mostra il pancino in tuta e crop top - Diletta Leotta è incinta, aspetta il suo secondo figlio dal marito Loris Karius e non potrebbe essere più felice. Ha annunciato la gravidanza a sorpresa qualche giorno fa, condividendo sui social una ... fanpage.it

Una domenica con me: Diletta Leotta incinta mostra il pancione sui social - Diletta Leotta, incinta del suo secondo figlio, mostra il pancione sui social mentre si prepara per la diretta di Fuoriclasse, tra outfit, trucco e un piccolo spuntino. msn.com

Diletta non rinuncia all’allenamento neanche con il pancione - facebook.com facebook