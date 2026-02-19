Io e Baudelaire | il viaggio visionario di Biancofango all’Argot Studio
Cosa: I POETI MALEDETTI n.1 Io e Baudelaire, primo capitolo di una trilogia dedicata alla poesia, prodotto da Fattore K. Dove e Quando: Presso l’Argot Studio di Roma, dal 27 febbraio al 1 marzo 2026. Perché: Un’esperienza immersiva che fonde musica live, teatro e riflessione filosofica sulla figura del poeta nella modernità. La scena teatrale romana si prepara ad accogliere un progetto di rara intensità intellettuale ed emotiva. Dal 27 febbraio al 1 marzo 2026, l’ Argot Studio ospiterà I POETI MALEDETTI n.1 Io e Baudelaire, la nuova sfida creativa firmata dalla compagnia Biancofango. Si tratta del primo tassello di un’ambiziosa trilogia che intende indagare il senso profondo del fare poesia oggi, partendo dalla figura emblematica di Charles Baudelaire, il cantore dello spleen che ha rivoluzionato per sempre la letteratura occidentale. 🔗 Leggi su Ezrome.it
