Deva Cassel d’oro vestita conquista la passerella | il ritorno alla Paris Haute Couture Week

Deva Cassel torna a sfilare in passerella e cattura subito l’attenzione. La figlia di Monica Bellucci ha aperto la Paris Haute Couture Week indossando un vestito dorato che mette in risalto la sua presenza. La giovane modella ha dimostrato di saper conquistare il pubblico e i fotografi, facendo parlare di sé fin dal primo momento. Un ritorno che lascia il segno, soprattutto dopo il silenzio degli ultimi mesi.

È ufficiale: Deva Cassel è tornata in passerella, e lo ha fatto rumorosamente su quella di Elie Saab, nel contesto della Paris Haute Couture Week. Questo, e di certo il sontuoso abito d’oro che ha indossato, le hanno fatto meritare appieno il titolo di definitiva “golden girl”. Vediamolo insieme più da vicino. Deva Cassel (di nuovo) regina della passerella da Elie Saab: il look. Ancora per qualche ora a Parigi regnerà il fermento, causa il grande viavai di star ed Influencer lì per assistere alla Fashion Week dedicata al mondo Haute Couture. Sono moltissime le Maison che stanno presentando le proprie collezioni in vista della stagione SpringSummer 2026, e tra loro vi è anche Elie Saab: in mezzo ad abiti da sogno e grande sfarzo, a conquistare la scena è stata di certo Deva Cassel. 🔗 Leggi su Dilei.it

Deva Cassel ha fatto il suo ritorno in passerella alla Paris Fashion Week.

La prima giornata delle sfilate Haute Couture di Parigi si sta per concludere, con grandi protagoniste come Deva Cassel, Beatrice Borromeo e Anya Taylor-Joy, tutte presenti nelle prime file di Dior.

Argomenti discussi: Deva Cassel in gilet tapestry, pantaloni a sbieco e fibbia che cita la poltrona a medaglione di Monsieur Dior: il look colto parigino; Grazia è in edicola con Deva Cassel.

