Alfonso Ribeiro, noto soprattutto per aver interpretato il famoso Carlton Banks in

Ci sono immagini che valgono più di mille parole, capaci di raccontare la profondità di un legame che va ben oltre le luci dei riflettori. Quella pubblicata da Alfonso Ribeiro è una di queste, uno scatto che lo ritrae mentre stringe a sé James Van Der Beek, l’indimenticabile protagonista di Dawson’s Creek, nei suoi ultimi istanti di vita. E se questa triste dipartita ha fatto tornare indietro nel tempo un’intera generazione, rivedere Ribeiro ha avuto il medesimo effetto-nostalgia. Impossibile non pensare a uno dei personaggi più emblematici degli anni ’90, il cugino Carlton di Willy, il Principe di Bel Air. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Alfonso Ribeiro, il mitico Carlton e amico fraterno di James Van Der Beek

Approfondimenti su alfonso ribeiro

James Van Der Beek appare in un’immagine straziante pubblicata da Alfonso Ribeiro, famoso per il ruolo di Carlton Banks in ‘Willy, il principe di Bel-Air’, che lo ritrae in ospedale poco prima della morte.

James Van Der Beek ricorda con affetto Alfonso Ribeiro, scomparso di recente, sottolineando come l’ultima volta che si sono visti abbiano riso insieme, un momento che ancora gli resta impresso.

Ultime notizie su alfonso ribeiro

Argomenti discussi: James Van Der Beek, la foto con l'amico Alfonso Ribeiro scattata pochi istanti prima di morire: Abbiamo riso per l'ultima volta; James Van Der Beek circondato da amici e colleghi prima di morire, il cast di Dawson's Creek: Un guerriero; Addio, James Van Der Beek: Il ricordo degli amici e colleghi; Alfonso Ribeiro nei momenti finali.

Un ultimo sorriso, prima di morire. Alfonso Ribeiro ha condiviso con il suo amico gli ultimi momenti. James Van Der Beek, 48 anni, è mancato dopo una lotta di due anni contro il cancro , lasciando la moglie Kimberly e sei figli: Olivia, 15 anni, Joshua, 13 an - facebook.com facebook