Dalla senza tempo Daniele Caracchi | Lucio? È ’illegale’ E i giovani lo amano

Gamberini Daniele Caracchi commenta che Lucio Dalla è considerato illegale e che questa percezione piace ai giovani. Quest’anno si celebra un altro anniversario senza il cantautore, accompagnato dall’evento ‘Ciao-Rassegna Lucio Dalla’. La presenza di questa manifestazione testimonia il legame tra Dalla e il pubblico, anche in assenza del suo protagonista.

Gamberini Daniele Caracchi, un altro anno senza Lucio. E un altro anno di ’Ciao-Rassegna Lucio Dalla’. "È la quarta edizione – riflette il presidente della Pressing Line, storica etichetta del cantautore, – e stiamo cercando di creare sempre più attenzione". Missione riuscita? "Notiamo con piacere che l’attenzione si sta concretizzando con sostegno, e interesse, anche da parte dei media e della Rai. Quest’anno gli artisti sono venuti in casa (nel programma Ci vediamo da Lucio sui Rai2 andata in onda ieri sera, ndr), dove hanno potuto trovare molti stimoli. Penso ad esempio a Rocco Hunt che ho conosciuto giovanissimo ai tempi dell’album tributo Bella Dalla! Ma Lucio del resto è così. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

CIAO – Rassegna Lucio Dalla, premi a Lucio Corsi, Tropico, Malika AyaneAssegnati i premi di Ciao! rassegna Lucio Dalla 2026 a Lucio Corsi, Malika Ayane, Tropico e tanti altri.