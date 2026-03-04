D-Day donne per la Costituzione in sala Assoli Moscato

Domenica 8 marzo alle ore 11 in Sala Assoli Moscato si terrà l’evento pubblico intitolato D-Day Donne per la Costituzione. La manifestazione coinvolge diverse partecipanti e si focalizza sulla promozione dei diritti delle donne e sulla tutela della Costituzione. L’iniziativa si svolge in un contesto di discussione pubblica e coinvolge la partecipazione di pubblico e organizzatori presenti in sala.

D-Day Donne per la Costituzione è l’evento pubblico che si terrà domenica 8 marzo alle ore 11.00 in Sala Assoli Moscato. La manifestazione nasce come spazio di dialogo fra attrici, giornaliste e giuriste, intrecciando cultura, diritto e cittadinanza attiva. Al centro dell’incontro, la Costituzione italiana come presidio di libertà, uguaglianza e tutela dei diritti fondamentali, e il ruolo delle donne nella vita pubblica, culturale e giuridica del Paese. In questo contesto si inserisce anche una riflessione al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026, moderata dalla giornalista Ilaria Urbani con la giudice Monica Amirante, la Pm Gloria Sanseverino e l’avvocata Marianna Hasson. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

